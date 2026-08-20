البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

قررت لجنة السياسيات النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله؛ تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي .

كشف تقرير لجنة السياسيات النقدية قبل قليل عن تثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية دون أي تحريك، ليصل سعر عائد الإيداع عند 19%.

وأضاف التقرير أن سعر الإقتراض لليلة واحدة سجل 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.

فيما بلغ سعر العائد علي الإئتمان والخصم 19.5% لكلا منهما.

أرجع البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة قبل قليل إلي أنه يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.