البنك المركزي ينشر فيديو يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

نشرت الصفحة الرسمية للبنك المركزي على موقع التواصل الإجتماعي؛ فيس بوك قبل قليل؛ فيديو جراف يوضح قرار لجنة السياسيات النقدية بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تحريك للمرة الرابعة على التوالي.

وعرض الفيديو مؤشرات لسعر الفائدة الحالية والمعمول بها على مستوى الجهاز المصرفي في المتوسط منذ 2 إبريل الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل قليل تثبيت سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغيير؛ ليصل سعر الإيداع عند 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20%.

وأبقي البنك المركزي المصري على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي و الإئتمان و الخصم عند 19.5% لكل منهم .