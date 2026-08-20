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هدنة مؤقتة.. الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات مفاجئة في طقس الأيام المقبلة

تقلبات مفاجئة في طقس الأيام المقبلة
تقلبات مفاجئة في طقس الأيام المقبلة
خالد يوسف

تشهد حالة الطقس في مصر خلال هذه الفترة حالة من التذبذب والأجواء غير المستقرة، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية لإطلاق تحذيرات عاجلة للمواطنين، فبعد موجات شديدة الحرارة عانت منها البلاد، تأتي هذه الفترات بمثابة "هدنة مؤقتة" تمثلت في انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، إلا أن شبح الرطوبة المرتفعة يواصل فرض سيطرته ليزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات عن المعتاد في الظل،  وسط مؤشرات بعودة الارتفاع التدريجي في الحرارة مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

طقس اليوم الخميس

يشهد الطقس اليوم الخميس، أجواء حارة رطبة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. 


وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات عن المعتاد في الظل، كما تنشط الرياح أحياناً على فترات متقطعة لتلطيف الأجواء المسائية.


أبرز الظواهر الجوية المسيطرة وموقف درجات الحرارة

​تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يميل للحرارة رطب ليلاً. وتتمثل أبرز الظواهر الجوية المؤثرة في الآتي:  


​الشبورة المائية الكثيفة: تتكون من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد.  
​نشاط الرياح: تساعد الرياح النشطة أحيانًا خلال ساعات المساء على تلطيف الأجواء وكسر حدة الرطوبة في المناطق المكشوفة.  
​مؤشرات الحرارة: تسجل القاهرة والوجه البحري عظمى تتراوح بين 36 و37 درجة (بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى أعلى من ذلك بقليل)، وتلامس حاجز 41 إلى 42 درجة في محافظات جنوب الصعيد.  

درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى منتصف الأسبوع المقبل

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى (في الظل) والمحسوسة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية حتى يوم الثلاثاء المقبل، والتي جاءت كالتالي:


​القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى بين 36 و37 درجة، بينما تلامس الحرارة المحسوسة حاجز 38 إلى 39 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.
​السواحل الشمالية: تسجل درجات الحرارة العظمى بين 30 و32 درجة، في حين تتراوح الحرارة المحسوسة بين 33 و36 درجة.
​شمال الصعيد: تسجل العظمى بين 37 و38 درجة، وترتفع المحسوسة لتتراوح بين 39 و40 درجة.
​جنوب الصعيد: تسجل العظمى بين 40 و42 درجة، بينما تتراوح الحرارة المحسوسة بين 41 و43 درجة ليظل الطقس شديد الحرارة.


نصائح عاجلة للتعامل مع طقس الأيام المقبلة

​في ظل هذه الأجواء المتقلبة وارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإرهاق البدني، تشدد هيئة الأرصادالجويةعلى الآتي:
- ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة صباحاً بسبب الشبورة المائية. 


- أهمية الإكثار من شرب السوائل والمياه بانتظام.
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة لضمان السلامة العامة.

هدنة مؤقتة الأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر طقس الأيام المقبلة الحرارة المحسوسة

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