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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيان أوروبي رباعي يحذر إسرائيل: على حكومة الاحتلال سحب مشروع E1 فورا

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
ناصر السيد

أصدرت أربعة دول أوروبية بيان مشترك يوم الخميس، يحذر إسرائيل من المضي قدما في مشروع مشروع E1 وطالبها بسحبه فورا وواصفة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بأنها غير شرعية.

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك إن قرار إسرائيل طرح عطاءات بمشروع E1 غير مقبول، مؤكدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية.

وأضاف البيان الأوروبي الرباعي أن مشروع E1 الإسرائيلي يعرض حل الدولتين للخطر، وعلى الحكومة الإسرائيلية سحبه مشروع فورا.

وأكد بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أن  مشروعات مثل E1 تضعف مكانة إسرائيل دوليا.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية بأشد العبارات اقدام اسرائيل في تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي "E1" في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن المشروع يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

بيان أوروبي رباعي يحذر إسرائيل حكومة الاحتلال مشروع E1 المستوطنات الإسرائيلية الضفة الغربية مشروع E1 الإسرائيلي

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