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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استنفار في إسرائيل.. إرسال مروحيات بجنوب دولة الاحتلال بعد رصد نشاط مشبوه

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
القسم الخارجي

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، يوم الخميس عن استنفار القوات إثر عملية مشبوهة في تل عراد جنوبي دولة الاحتلال.

وأبلغت شرطة الاحتلال عن "نشاط مشبوه" في منطقة تل عراد، حيث انتشرت القوات في المنطقة الجنوبية، وتقوم بعمليات تمشيط وإقامة حواجز طرق في المنطقة، كما تم إرسال مروحية.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحادث في منطقة تل عراد انتهى، والذي تورط فيه مقيمون غير شرعيين حاولوا التسلل إلى البلاد. 

وفي سياق آخر، حذّر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية من سرقة ممتلكات الفلسطينيين الأمريكيين، واصفًا هذا السلوك بأنه "انتهاك لشريعة الله"، ومحذرًا من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في حصار منازل في قرية قصرة بالضفة الغربية، بما في ذلك منزل الفلسطيني الأمريكي لوي ريدي، قد يُعاقبون بعقوبات أمريكية.

وعندما سُئل هاكابي، الذي وصف مرتكبي الهجوم الأسبوع الماضي بـ"الإرهابيين الإسرائيليين"، عن الرسالة التي توجهها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمستوطنين الذين يفكرون في الاستيلاء على منازل أو أراضٍ في الضفة الغربية مملوكة لفلسطينيين أمريكيين، أشار إلى نصوص دينية يهودية ومسيحية.

استنفار في إسرائيل جنوب دولة الاحتلال شرطة الاحتلال الإسرائيلية منطقة تل عراد

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