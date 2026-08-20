وزير الخزانة الأمريكي: نتحكم في هرمز.. ونفرض أقصى العقوبات على إيران

أكد، سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أن عزلة إيران الاقتصادية ستكون الأكبر في التاريخ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال وزير الخزانة الأمريكي:" حان الوقت للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني".
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: نتحكم في هرمز وهناك كميات كبيرة من النفط تعبر المضيق، ونفرض أقصى العقوبات على إيران وستؤدي إلى انهيار النظام".
وتابع : “لدينا ثقة بأن الجميع بما في ذلك الصين يرغبون في إعادة فتح مضيق هرمز”.
وأكمل وزير الخزانة الأمريكي:"الإجراءات التي نتخذها ستحد من قدرة إيران على اتخاذ إجراءات عبر وكلاء".