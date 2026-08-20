إيران.. عراقجي : يوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولةً لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية



أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن ما يُسمى بـ"يوم النصر الاقتصادي" ليس إلا محاولةً لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية ، مشيرا إلى أن التمسك بسياسات فاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الهزيمة وإلى استعداء الإيرانيين

وشدد عراقجي في تصريحات له على أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يُهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح عبر تروث سوشيال عن إيران قائلا : أعلن اليوم عن أقوى عملية اقتصادية على الإطلاق ضد أي دولة وستكون هذه العملية حربًا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق .

وأضاف : أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة .

وتابع : تهريب النفط، وخطوط المقايضة، وتحويلات الأموال، ومكاتب الصرافة، وسجلات السفن، والشركات الوهمية - يجب أن يتوقف كل هذا الآن.

وأكمل : سيكون هذا يومًا حاسمًا اقتصاديًا، ونحن بحاجة إلى جميع حلفائنا للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية لعزل التهديد الإيراني وهزيمته .

وأكمل : "هؤلاء المجانين" على وشك الانهيار، وهذه الإجراءات التاريخية ستشلّهم وتقضي على قدرتهم على "بثّ الإرهاب في جميع أنحاء العالم"

وختم ترامب تصريحاته : لن تمتلك إيران أبدًا سلاحًا نوويًا.