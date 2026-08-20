إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قائم حسين على خلفية قضية ساحة عليخاني

أعلنت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق "قائم حسيني" -أحد المتهمين في قضية "ساحة عليخاني" بمدينة أصفهان، والذي صنفته السلطات القضائية على أنه "مواطن أجنبي"- في أصفهان صباح يوم الخميس، 20 أغسطس.

وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن حسيني، الذي كان يستخدم الاسم المستعار "آريان"، قد حُكم عليه بالإعدام بتهم تشمل "محاربة الله (المحاربة)"، و"الإفساد في الأرض"، و"العمل ضد الأمن القومي"، و"تخريب الممتلكات العامة".

كما اتهمته السلطات بالمشاركة الفعلية -وهو مسلح بسلاح أبيض- في الهجوم الذي وقع في 8 يناير 2026 في ساحة عليخاني بأصفهان، وأسفر عن مقتل أربعة من عناصر "الوحدات الخاصة"؛ حيث وُجهت إليه تهمة محددة تتمثل في ركل جثة أحد الضباط.

كما اتُهم بالتورط في إضرام النار في مبنى تابع لمنظمة خيرية.