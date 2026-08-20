الرئيس الأمريكي يعلن عن "أشد عملية اقتصادية على الإطلاق" ضد إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما وصفه بـ "أشد عملية اقتصادية على الإطلاق" ضد إيران، متوعدا الدول والمؤسسات التي تقدم لها أي نوع من الدعم بعواقب اقتصادية وخيمة.

وقال ترامب - في منشور على منصة «تروث سوشيال» اليوم /الخميس/ - إن إيران أضاعت الفرصة التي أتاحها لها للتوصل إلى اتفاق، معلنا إطلاق ما وصفه بـ«أشد عملية اقتصادية ساحقة على الإطلاق ضد أي دولة».

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستخوض "حربا اقتصادية وعزلة غير مسبوقة" ضد إيران، مشيرا إلى أن أسطولها البحري وسلاحها الجوي قد دُمرا، وأن مصانعها العسكرية أصبحت حطاما، فيما فقدت عملتها قيمتها وأصبحت البلاد مهددة بالانهيار.

كما أعلن أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران ستواجه "عواقب اقتصادية وخيمة"، مطالبا بوقف عمليات تهريب النفط، وخطوط المقايضة، والتحويلات النقدية، وأنشطة مكاتب الصرافة، وتسجيل السفن، واستخدام الشركات الوهمية.

وقال ترامب "سيكون هذا يوما حاسما اقتصاديا".. مشددا على ضرورة اصطفاف حلفاء الولايات المتحدة معها لعزل إيران، معتبرا أن الإجراءات التي أعلنها ستشل قدرات طهران الاقتصادية وتحد من قدرتها على "بث الرعب"، مجددا تأكيده أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".