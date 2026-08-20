تعزيز التعاون الزراعي.. مذكرة تفاهم بين بحوث الصحراء وجامعة كيونغ بوك الكورية الجنوبية

وقّع الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، مذكرة تفاهم مع الدكتور بيونج يون مدير معهد البحوث والتنمية الدولية بجامعة كيونغ بوك الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي في مجالات الزراعة والتنمية الريفية.

وشهد توقيع مذكرة التفاهم حضور الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، ورؤساء الشعب البحثية بالمركز.

وتأتي مذكرة التفاهم كأحد مخرجات زيارة وفد من مركز بحوث الصحراء إلى جمهورية كوريا الجنوبية، والتي استهدفت بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجامعات الكورية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك في المجالات الزراعية والتنموية.

وتستهدف مذكرة التفاهم دعم التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ مشروعات بحثية ودراسات مشتركة، وتبادل المواد العلمية والتقنية والبيانات والمعلومات ذات الصلة بالمجالات الزراعية والتنمية الريفية، إلى جانب التعاون في تنمية المجتمعات ونشر التقنيات الزراعية.

كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج للتعليم المهني وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، فضلًا عن دعم الباحثين المتميزين بمركز بحوث الصحراء لمواصلة برامج الماجستير والدكتوراه بجامعة كيونغ بوك الوطنية.

وعلى هامش اللقاء، قام الوفد بجولة تفقدية داخل مجمع المعامل المركزية بالمركز للتعرف على الإمكانات البحثية والتقنيات الحديثة التي يمتلكها المركز، والتعرف على الأنشطة والخدمات البحثية التي تقدمها المعامل في مجالات تحليل عينات المياه والتربة والنبات.

الاستفادة من الخبرات البحثية والتقنية

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص مركز بحوث الصحراء على توسيع الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات البحثية والتقنية، بما يدعم جهود تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.