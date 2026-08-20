كوريا الشمالية تطلق نحو 10 صواريخ باليستية بالتزامن مع مناورات سول وواشنطن

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق، بالتزامن مع المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها رصدت الصواريخ التي أطلقت من منطقة بيونج يانج، مؤكدة تعزيز المراقبة واليقظة تحسبا لعمليات إطلاق إضافية، فيما عقد مكتب الأمن الوطني اجتماعا لبحث تداعيات الإطلاق، ودعا بيونج يانج إلى وقف ما وصفها بـ"الاستفزازات".

ويأتي الإطلاق بعد نحو أسبوع من إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي، وفي ظل استمرار المناورات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن، التي جرى تقليص مدتها ونطاقها بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.