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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق جزئي بـ امتداد المحور 5 أسابيع بسبب محطة مونوريل هايبر

مونوريل
مونوريل
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ أعمال رفع اللوحات الكهربائية الخاصة بمحطة مونوريل هايبر، ضمن أعمال مشروع المونوريل «خط وادي النيل – ٦ أكتوبر»، والكائنة بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو في الاتجاه القادم من ميدان جهينة، وتحديدًا أمام مول هايبر وان بمدينة ٦ أكتوبر سيتم إجراء غلق جزئي بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو في الاتجاه والموقع المشار إليهما.

وأوضحت المحافظة أن أعمال الغلق الجزئي تستمر لمدة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وذلك على مدار ٥ مراحل، وفقًا للتوقيتات التالية:
المرحلة الأولى:
اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٦ وحتى يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦، وتُجرى الأعمال من الساعة ١:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ٥:٠٠ صباحًا.
المرحلة الثانية:
اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦ وحتى يوم السبت الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦، وتُجرى الأعمال من الساعة ١:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ٥:٠٠ صباحًا.
المرحلة الثالثة:
اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ وحتى يوم السبت الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٦، وتُجرى الأعمال من الساعة ١:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ٥:٠٠ صباحًا.
المرحلة الرابعة:
اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ وحتى يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦، وتُجرى الأعمال من الساعة ١:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ٥:٠٠ صباحًا.
المرحلة الخامسة:
اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ وحتى يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦، وتُجرى الأعمال من الساعة ١:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ٥:٠٠ صباحًا.
وأكدت محافظة الجيزة أن الشركة المنفذة للأعمال ملتزمة بترك حارة مرورية أمام حركة المركبات طوال فترة تنفيذ الأعمال، بما يضمن استمرار الحركة المرورية وعدم توقفها بالكامل.


كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة، لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية، والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين.
وسيتم كذلك تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق السيولة المطلوبة بمحيط منطقة الأعمال خلال فترات الغلق الجزئي.

محافظة الجيزة محطة مونوريل اخبار الجيزة

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