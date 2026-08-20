موسكو: مستعدون للقمة الروسية الأفريقية مع التركيز على الاقتصاد

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تستعد بنشاط للقمة الروسية - الأفريقية الثالثة وتخطط لتركيز جدول أعمال القمة على القضايا الاقتصادية.

وقالت زاخاروفا- في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "التحضيرات جارية حاليا للقمة الروسية - الأفريقية الثالثة، والتي ستعقد في موسكو للتذكير.. ونظرًا لمصلحتنا المشتركة في توسيع التعاون التجاري والاستثماري، فإننا نخطط لتركيز جدول أعمال القمة المقبلة على القضايا الاقتصادية".

وأشارت الدبلوماسية إلى أن الجانبين يمتلكان إمكانات اقتصادية هائلة لم تُستغلّ بالكامل بعد. وستُعقد القمة يومي 28 و29 أكتوبر المقبل.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعلن الشهر الماضي، أنه نقل دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قادة بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثالثة المقررة في موسكو.

ونوه لافروف إلى أن جدول أعمال القمة سيركز على قضايا الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والإسهام في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.