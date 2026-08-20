زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب بيرو

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن زلزالاً بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط بيرو في تمام الساعة ١٨:٠٠ بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي بلغ عمقه ١٠ كيلومترات، مبدئياً عند خط عرض ١٤.٧٤ درجة جنوباً وخط طول ٧٣.٨٩ درجة غربا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وفي بداية شهر أغسطس الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق بيرو.

وتتعرض بيرو كل عام لـ400 هزة أرضية على الأقل، يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادي، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.