زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة فلوريس الإندونيسية مجددًا

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة منطقة فلوريس في إقليم نوسا تنغارا الشرقية بإندونيسيا، اليوم الخميس، وفق ما نقله تقرير لوكالة رويترز عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات، في أحدث هزة تضرب المنطقة التي لا تزال تعاني تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب شرق إندونيسيا خلال الأيام الماضية.

وكان زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجة قد ضرب المنطقة، مخلفًا عشرات القتلى ومئات المصابين، فضلًا عن أضرار كبيرة في المنازل والمنشآت والطرق، ودفع آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم والاحتماء في مخيمات مؤقتة خوفًا من الهزات الارتدادية.

وتشهد منطقة شرق نوسا تنغارا نشاطًا زلزاليًا متواصلًا منذ الزلزال الرئيسي، مع تسجيل آلاف الهزات الارتدادية، ما يزيد مخاوف السكان وفرق الإنقاذ من استمرار المخاطر، خصوصًا في المناطق التي لحقت بها أضرار أو شهدت انهيارات أرضية وقطعًا للطرق.

ولم تورد رويترز في تقريرها الأولي عن هزة اليوم معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار جديدة جراء الزلزال الأخير، فيما تواصل السلطات الإندونيسية جهود الإغاثة والإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال السابق.

وتقع إندونيسيا ضمن منطقة «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي من أكثر مناطق العالم نشاطًا من الناحية الزلزالية والبركانية.