زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب اندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة مدينة روتنج، عند الطرف الغربي من جزيرة فلوريس الإندونيسية، صباح اليوم /الخميس/، في هزة جديدة تضرب المنطقة بعد خمسة أيام من زلزال مدمر خلف عشرات القتلى ومئات المصابين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما لم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الهزة الجديدة.وفق وسائل إعلام أمريكية.

وتشهد المنطقة نشاطا زلزاليا متواصلا منذ الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة قبل خمسة أيام، وأودى بحياة ما لا يقل عن 70 شخصاً، وأصاب نحو 1200 آخرين، فضلاً عن تضرر آلاف المنازل.