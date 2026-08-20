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يبدأ السبت .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يبدأ السبت .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يبدأ رسميا يوم السبت القادم الموافق 22 أغسطس 2026 .

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب النظام الجديد يوم السبت القادم الموافق 22 أغسطس 2026، وتستمر حتى الخميس الموافق 27 أغسطس 2026.

كما تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب النظام القديم يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026، وتستمر حتى الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026.

كما أعلنت الوزارة جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب مدارس المكفوفين، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026، وتستمر حتى الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026، وفقًا للجدول المعتمد.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد الامتحانات وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. النظام الجديد

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026


السبت 22 أغسطس : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 23 أغسطس : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

الاثنين 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولي + التربية الوطنية

الثلاثاء 25 أغسطس : الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 26 أغسطس : الرياضيات البحتة + اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 27 أغسطس : الفيزياء + التاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. النظام القديم

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026


السبت 22 أغسطس : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 23 أغسطس : اللغة الأجنبية الثانية

الاثنين 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولي + التربية الوطنية

الثلاثاء 25 أغسطس : الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 26 أغسطس : الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد)

الخميس 27 أغسطس : الفيزياء + التاريخ

السبت 29 أغسطس : الديناميكا + الإحصاء

الاحد 30 أغسطس : الجيولوجيا + علم النفس والاجتماع + التفاضل والتكامل

الاثنين 31 أغسطس : الاحياء + الفلسفة والمنطق + الاستاتيكا

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. المكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026


السبت 22 أغسطس : اللغة العربية ورقة أولى + التربية الدينية

الأحد 23 أغسطس : اللغة العربية ورقة ثانية + التربية الوطنية

الاثنين 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولي ورقة أولى

الثلاثاء 25 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الأربعاء 26 أغسطس : الإحصاء + اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 27 أغسطس : الجغرافيا ورقة أولى

السبت 29 أغسطس : الجغرافيا ورقة ثانية

الاحد 30 أغسطس : التاريخ ورقة أولى

الاثنين 31 أغسطس : التاريخ ورقة ثانية

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 جدول امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة الدور الثاني الدور الثاني الثانوية العامة

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