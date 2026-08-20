عبر معبر المصنع.. بدء عملية استئناف صادرات لبنان إلى السعودية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن معبر المصنع شهد اليوم بدء عملية استئناف صادرات لبنان إلى السعودية.

وبدوره ؛ قال وزير الأشغال والنقل اللبناني فايز رسامني: "نشكر القيادة السعودية على قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة".

وأعلن رسامني ان "معبر العبودية سيفتتح خلال اسابيع".

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الأمن العام اللبناني أغلق كل المعابر الحدودية البرية مبقيا على معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

ويقوم الجيش اللبناني بمراقبة كل المعابر غير الشرعية، حيث باشرت مديرية الاستخبارات في الجيش إجراءات تشمل مراكز تجمّع النازحين السوريين في البقاع.

وقامت بعمليات دهم وتفتيش في عدد من المخيمات، حيث نشر الجيش قبل أربعة أيام الفوج المجوقل على السلسلة الشرقية لجبال لبنان الفاصلة عن الأراضي السورية.