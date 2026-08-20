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مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي عنيف على كييف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي عنيف على كييف

مبنى يحترق جراء غارة روسية على كييف
مبنى يحترق جراء غارة روسية على كييف
خاطر عبادة

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها فجر الخميس لهجوم صاروخي روسي واسع أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة 33 آخرين، وفق ما أعلنه رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

ضحايا في مناطق سكنية ومستشفى للأطفال

وأوضح كليتشكو أن القصف استهدف مناطق سكنية ومستودعات، وألحق أضراراً بمبانٍ سكنية ومنشأة طبية ومؤسسة تعليمية.

وفي حي سولوميانسكي غرب وسط العاصمة، تعرض مستشفى للأطفال لهجوم مباشر تحطمت خلاله النوافذ واحترقت سيارات متوقفة. كما تضرر مبنيان سكنيان على الأقل في المنطقة ذاتها.

موجات صواريخ ومسيرات.. استخدام أسلحة فرط صوتية

سُمع دوي عدة انفجارات في وسط كييف حوالي منتصف ليل الأربعاء، في توقيت أبكر من المعتاد للضربات الروسية، تلتها موجة هجمات أخرى فجر الخميس.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت خلال الهجوم الليلي عشرات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وصواريخ فرط صوتية، إلى جانب 168 طائرة مسيرة. وشملت الترسانة المستخدمة صواريخ "كينجال" و"زيركون" الفرط صوتية، وصواريخ "إسكندر" و"KN-23" الباليستية الكورية الشمالية، بالإضافة إلى طائرات "شاهد" المسيرة.

وفي منطقة كييف، أعلن الحاكم تيمور تكاتشينكو مقتل شخص وإصابة آخر في حي بروفاري، مشيراً إلى تضرر منشأة صناعية واندلاع حريق تعمل فرق الإطفاء على إخماده. كما حذرت القوات الجوية من مرور صواريخ "كاليبر" الروسية فوق قرية كاجارليك باتجاه العاصمة.

زيلينسكي يطالب برد دولي.. وتصعيد متبادل

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي على الرد على الهجمات، وقال عبر وسائل التواصل: "بينما تستثمر موسكو في الصواريخ الباليستية والتصعيد، لا تحظى هذه الضربات دائماً بالرد الدولي المطلوب. وطالما أن أوكرانيا لا تمتلك دفاعات مضادة للصواريخ الباليستية كافية، فلن تنظر روسيا في السلام بجدية".

في المقابل، أفادت روسيا بتعرض منطقة موسكو لهجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية، وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن 250 مسيرة حلقت باتجاه المنطقة ليلة الأربعاء، وتم تدمير معظمها بعيداً عن العاصمة.

كما أعلن المدعون الأوكرانيون مقتل 4 أشخاص في هجوم مسيرة على حافلة في خيرسون، ومقتل ضابطين وإصابة 20 آخرين في استهداف مقر للشرطة بصاروخ مسيرة من طراز "بانديرول" في جيتومير.

دفاعات جوية بولندية ورومانية في حالة تأهب

على خلفية التصعيد، أعلنت القيادة العسكرية البولندية حشد الطائرات وتفعيل الدفاعات الجوية لحماية مجالها الجوي الحدودي مع أوكرانيا. وفي رومانيا، رصدت الرادارات أهدافاً جوية قرب الحدود الأوكرانية، ما دفع لإرسال مقاتلتين إسبانيتين في إطار مهام الناتو ومروحية رومانية. 

وأكدت وزارة الدفاع الرومانية دخول مسيرة للمجال الجوي قرب غالاتي قبل تحطمها في منطقة غير مأهولة بمقاطعة تولسيا.

أزمة وقود في روسيا وفضيحة فساد في كييف

 تواصل أوكرانيا ضرباتها الانتقامية على العمق الروسي. وأدت هجمات على مصافي النفط ومستودعات إلى نقص في البنزين داخل روسيا، واضطرت موسكو لاستيراد منتجات بترولية مكررة من الهند وشرق آسيا، في تحول لافت بعد أن كانت الهند من أكبر مشتري النفط الروسي.

داخلياً، يواجه زيلينسكي ضغوطاً جديدة بعد إقالته مساعدته الكبرى إيرينا مودرا على خلفية تحقيقات في قضية غسيل أموال مزعومة.

 وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نابو" فتح تحقيق في مؤامرة تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى من مكتب الرئاسة، ضمن فضيحة فساد واسعة شهدت إقالات واعتقالات لشخصيات حكومية ونافذة خلال الأشهر الماضية.

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