الدفاع الروسية .. اعتراض وتدمير 726 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مستودعات تحتوي على معدات عسكرية مساء الأربعاء في ميناءي تشيرنومورسك ويوجني.

كما تم توجيه ضربة لمستودع للوقود ومواد التشحيم في بروفاري كان يخزن ما يصل إلى 8 آلاف متر مكعب من الوقود للقوات الأوكرانية بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية .

وأشارت الوزارة إلى استهداف مركز لوجستي تابع لمجموعة "زامِلر" في كييف كان يخزّن سلعًا مزدوجة الاستخدام

كما شنت القوات هجوما على مستودع ذخيرة يحوي قنابل جوية حرارية من طراز "إم-900" في كييف.

ولفتت الوزارة إلى استهداف مصنع تجميع تابع لشركة "أنتونوف" الحكومية في كييف أنتج الطائرة المسيرة "ليوتي" وطوّر طائرات مأهولة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.