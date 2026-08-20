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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

27 منحة مجانية للشباب .. تفاصيل مبادرة «مستقبل وطن» لتأهيل كوادر الإدارة المحلية

روحي عربي
روحي عربي
عبد الرحمن سرحان

أطلق حزب مستقبل وطن مبادرة جديدة لتقديم 27 منحة دراسية مجانية لدراسة الماجستير المهني في الإدارة المحلية، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، للعام الجامعي 2026-2027، وذلك في إطار جهود الحزب لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية وتعزيز قدراتهم في مجال الإدارة المحلية والتنمية المستدامة.

27 منحة مجانية للماجستير المهني في الإدارة المحلية

وقال المهندس روح العربي، أمين مساعد لجنة شؤون المجالس المحلية بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، إن إطلاق هذه المنح يأتي انطلاقًا من اهتمام الحزب بالاستثمار في الشباب وتأهيل كوادر قادرة على المشاركة الفعالة في العمل العام، والمساهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية وفق أسس علمية ومهنية.

وأوضح أن برنامج الماجستير يوفر للدارسين دراسة متخصصة في مجالات الإدارة المحلية والحوكمة والتنمية المستدامة، بما يسهم في بناء جيل أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المحلية، وطرح رؤى وحلول عملية تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المحلي.

وأكد روح العربي أن المبادرة تستهدف إتاحة فرصة تعليمية متميزة للشباب الراغبين في تطوير أنفسهم علميًا ومهنيًا، مشيرًا إلى أن تأهيل الكوادر المتخصصة يمثل خطوة أساسية نحو دعم جهود الدولة في تطوير الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا أمين مساعد لجنة شؤون المجالس المحلية الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط المنحة والمستندات المطلوبة، واستكمال إجراءات التسجيل وفقًا للضوابط المعلنة، مؤكدًا استمرار حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع والدولة.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن البرلمان الإدارة المحلية نواب

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