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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إعلان التشكيل الرسمي لأمانة تنمية الموارد المركزية بمستقبل وطن

النائب تامر عبد الحميد
النائب تامر عبد الحميد

أعلن حزب مستقبل وطن التشكيل الرسمي لأمانة تنمية الموارد المركزية، برئاسة النائب تامر عبد الحميد، الأمين العام للأمانة، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للأمانات المركزية وتعزيز منظومة العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب النائب تامر عبد الحميد عن خالص شكره وتقديره لحزب مستقبل وطن وقياداته، وللنائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أن تولي المسؤولية يمثل تكليفًا جديدًا يتطلب المزيد من العمل والجهد.

دعم مسيرة العمل التنظيمي

وأكد عبد الحميد حرصه على أداء مهامه بكل إخلاص ومسؤولية، والعمل مع أعضاء الأمانة وقيادات الحزب على دعم مسيرة العمل التنظيمي، بما يخدم أهداف الحزب والوطن والمواطنين، متمنيًا أن يوفقه الله في أداء هذه المسؤولية على الوجه الأمثل.

حزب مستقبل وطن النائب تامر عبد الحميد تامر عبد الحميد الهيكل التنظيمي للأمانات المركزية

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