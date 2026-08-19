مستقبل وطن يصدر التشكيلات التنظيمية لعدد من الأمانات المركزية

أصدر حزب مستقبل وطن التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب عدد من الأمانات المركزية، في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب وتعزيز العمل المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.

مستقبل وطن يعيد تشكيل أماناته

وشملت التشكيلات الجديدة أمانات ريادة الأعمال، والمهنيين، وتنمية الموارد، والأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت على النحو التالي:

- أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة: برئاسة أمل مبدي.

- أمانة ريادة الأعمال: برئاسة النائب محمد مظلوم.

- أمانة المهنيين: برئاسة علي بدران.

- أمانة تنمية الموارد: برئاسة تامر عبد الحميد ممدوح.



تشكيل أمانات مستقبل وطن

وتأتي هذه التشكيلات في إطار توجه حزب مستقبل وطن نحو دعم وتطوير الأمانات المركزية، وتعزيز دورها في تنفيذ خطط الحزب وبرامجه، بما يسهم في تطوير العمل التنظيمي والتواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وتستهدف التشكيلات الجديدة دعم التخصصية داخل هياكل الحزب، ورفع كفاءة الأمانات المركزية بما يتناسب مع طبيعة الملفات والقضايا المرتبطة بكل أمانة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والاستفادة من الكفاءات والخبرات المختلفة.

ويواصل حزب مستقبل وطن استكمال تشكيلاته التنظيمية على مستوى الأمانات المركزية والمحافظات، بما يعزز قدرته على تنفيذ رؤيته وبرامجه، ويدعم التواصل الفعال مع المواطنين ومختلف الفئات والقطاعات.