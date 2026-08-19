قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربه بقطعة جلد.. القصة الكاملة لواقعة القبض على أب اعتدى على نجله الصغير في البدرشين
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بـ«حياة كريمة» في 3 محافظات
أحمد شوبير يكشف كواليس غياب إمام عاشور عن مباريات الأهلي الودية
باكستان: اجتماع رباعي مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في إسطنبول
من رافينيا إلى حمزة عبد الكريم.. ماذا يفكر فليك قبل مواجهة الأهلي؟
7.1 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال النصف الأول من عام 2026
موجة حر جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين
الإمارات: لم نقدم تسهيلات مالية لإيران..وإلغاء إقامات العمالة غير صحيح
ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يقفز والبلطي يبدأ من 68 جنيهاً
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ولاية هايشي شمال غربي الصين
ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلمانى لتجريم تسريب البيانات وحماية المصريين من الاستغلال الرقمي

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أن حماية الخصوصية والبيانات الشخصية لم تعد قضية تكنولوجية أو قانونية فحسب، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته، في ظل التوسع غير المسبوق في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية واعتماد المواطنين على الخدمات الإلكترونية في مختلف مناحي الحياة.

وقال " سليم " فى تصريحات له : إن البيانات الشخصية أصبحت تمثل ثروة حقيقية في الاقتصاد الرقمي، وهو ما يجعلها هدفًا للمتاجرة غير المشروعة والاستغلال والاحتيال، مؤكدًا أن تسريب أرقام الهواتف والبيانات المالية والصور والمعلومات الشخصية قد يتحول إلى بوابة لجرائم أكثر خطورة، تبدأ بالاستغلال الإلكتروني وقد تصل إلى انتحال الهوية والابتزاز والاحتيال المالي.

وشدد على أن الحق في الخصوصية يجب أن يواكب التطور التكنولوجي، وأن أي منظومة قانونية حديثة يجب ألا تكتفي بمعاقبة من يقوم بتسريب البيانات بعد وقوع الضرر، وإنما تضع ضوابط وقائية صارمة تمنع التسريب من الأساس، وتحدد بوضوح مسؤولية الشركات والمنصات والجهات التي تجمع بيانات المواطنين.

وأوضح " سليم " أن التوسع في التطبيقات الرقمية، سواء في الخدمات الحكومية أو المصرفية أو التجارية أو التعليمية أو الصحية، يعني أن المواطن أصبح يقدم بياناته الشخصية لعدد متزايد من الجهات، الأمر الذي يستوجب ضمان عدم جمع بيانات تفوق الحاجة الفعلية للخدمة، وعدم استخدامها في أغراض أخرى دون علم أو موافقة صاحبها متقدماً بعددمن المقترحات التشريعية والتنفيذية الجديدة لحماية بيانات المصريين وفى مقدمتها إنشاء «سجل وطني لتداول البيانات» وإلزام الجهات والمنصات التي تجمع بيانات المواطنين بتحديد نوع البيانات التي تجمعها، والغرض من استخدامها، ومدة الاحتفاظ بها، والجهات التي يجوز مشاركتها معها، بما يتيح رقابة حقيقية على دورة حياة البيانات منذ جمعها وحتى حذفها مع تشديد العقوبات على «تجارة البيانات» على بيع أو تداول أو تسريب البيانات الشخصية دون سند قانوني، مع تغليظ العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بالاحتيال أو الابتزاز أو انتحال الهوية أو تحقيق أرباح غير مشروعة، واعتبار تكرار الجريمة أو ارتكابها بصورة منظمة ظرفًا مشددًا وتطبيق مبدأ «أقل قدر من البيانات» من خلال إلزام التطبيقات والمنصات بجمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتقديم الخدمة، ومنع طلب معلومات شخصية لا ترتبط مباشرة بالغرض المعلن من التطبيق، بما يقلل من حجم البيانات المعرضة للتسريب أو سوء الاستخدام.

وطالب الدكتور محمد سليم بمنح المواطن «حق محو بياناته» وتعزيز حق المواطن في معرفة البيانات المخزنة عنه، وطلب تصحيحها أو حذفها متى انتفى الأساس القانوني للاحتفاظ بها، مع وضع آلية إلكترونية سهلة لممارسة هذا الحق دون تعقيدات إجرائية مع إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة جرائم البيانات ، من خلال التوسع في إنشاء وحدات فنية وقانونية متخصصة لرصد جرائم تسريب البيانات وتتبع مصادرها وتحليل الأدلة الرقمية، مع تدريب أعضاء جهات إنفاذ القانون والنيابة والقضاء على التعامل مع الجرائم المرتبطة بالبيانات والتقنيات الحديثة.

وشدد " سليم " على ضرورة رفع الوعي المجتمعي، خاصة بين الشباب وكبار السن، بعدم مشاركة البيانات الحساسة أو رموز الدخول والتحقق مع أي جهة غير موثوقة، وعدم منح التطبيقات صلاحيات لا تحتاج إليها، مؤكدًا أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول إلى جانب التشريع والتكنولوجيا خاصة أن التحول الرقمي لا يمكن أن ينجح دون ثقة المواطن في البيئة الرقمية، وهذه الثقة لن تتحقق إلا عندما يشعر المواطن أن بياناته مصونة بالقانون، وأن هناك عقوبات رادعة لمن يعتدي عليها، وآليات سريعة وفعالة للتعامل مع أي انتهاك.

أمن المواطن المنصات الرقمية التطبيقات الخدمات الإلكترونية الاقتصاد الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الدوري المصري

إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

بالصور

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

إطلالة كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد