دون رسوم.. قاعدة بيانات وطنية للعاملين بالمنصات الرقمية| مشروع قانون

في إطار تنظيم سوق العمل الرقمي، ينص مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، المقدم من النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب على إنشاء قاعدة بيانات وطنية للعاملين بالمنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، مع إتاحة التسجيل الإلكتروني مجانا خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.



جاء ذلك طبقا للمادة (3) والتي نصت على أن تنشأ بوزارة العمل قاعدة بيانات وطنية للعاملين بالمنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، ويتم التسجيل بها إلكترونيًا دون رسوم خلال الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

شهادة رسمية تثبت مزاولته للعمل الحر الرقمي

فيما تنص المادة (4) على أن يمنح العامل المسجل شهادة رسمية تثبت مزاولته للعمل الحر الرقمي، ويجوز استخدامها أمام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية والمالية لإثبات النشاط والدخل.

وتلتزم المنصات الرقمية العاملة داخل مصر بالتسجيل لدى الجهة المختصة، والإفصاح عن بياناتها، والالتزام بأحكام هذا القانون.

ويلتزم كل طرف في العلاقة التعاقدية بالإفصاح عن الحقوق والالتزامات المالية وآليات احتساب المقابل المالي قبل بدء تنفيذ الخدمة.

