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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بتصرف 700 جنيه على الشيبسي.. أسرة زوج سيدة المحلة تكشف تفاصيل صادمة.. صور

زوجة المحلة الضحية
زوجة المحلة الضحية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية بطينة التابعة لمركز المحلة في محافظة الغربية تبادل الاتهامات والاعتداءات بين طرفي أسرتي الزوجة الضحية والزوج المتهم ووالديه في واقعة شغلت الرأي العام طوال 24 ساعة الأخيرة بسبب خرق الطرفين قواعد الحياة الزوجية المعتدلة والتي خلت تفاصيلها من المودة والرحمة .

تفاصيل صادمة 


في ذات السياق اتهمت أسرة الزوج الفتاة الضحية بأن تصرفاتها غير المسئولة تسببت في هدم أكثر من أسرة لافتين أن سبب الخلاف جاء بسبب مصروف 100 جنيه وحجز أنبوبة لاستخدامها في شقة عش الزوجية الخاصة بها .

تبادل الاتهامات 


وتابعت أسرة الزوج المتهم في تبادل الاتهامات للطرف الآخر بقولهم "بتاخد 700 جنيه تصرفهم على الشيبسي كل شهر وابننا كسيب وبيصرف علي بيته كويس وحسبنا الله ونعم الوكيل في تشويها صورتنا قدام الجيران وأهلنا في البلد " .

"سحلوني وبهدلوني بسبب مصروف البيت " بتلك الكلمات أعربت الزوجة الضحية عن حزنها لافتة والدموع تنهمر ولا تفارق عيناها بقولها :"انا ربنا انصفني كتير في حياتي ولكني عشت لحظات قهر وظلم علي يد حماتي وزوجها وحسبنا الله ونعم الوكيل".

ردود أفعال الأسرتين 

وأضافت الزوجة الضحية بقولها :"انا فوجئت في غياب زوجي التنكيل والاعتداء بالضرب وسحلي في الشارع أمام أعين الجيران بسبب رفضي اتاوة مصروف البيت اللي بيطالبني بها حكايا وحماتي وزوجي رجل طيب وعاوزين نعيش في سلم " .

من ناحية أخري أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة الاعتداء علي فتاة متزوجة علي أيدي حماتها وسحلها من سعرها بشوارع قرية بطينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل 

كما وجهت النيابة العامة بحجز السيدة المتهمة بالاعتداء علي الفتاة المتزوجة 24 ساعة علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال الزوجة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان ضباط مباحث مركز شرطة المحلة نجحوا في ضبط السيدة المتهمة (حماتها) بالاعتداء علي فتاة متزوجه وسحلها من شعرها إثر خلافات أسرية بسبب مصروف البيت بقرية بطينة بمركز المحلة.

الصدمة والوجيعة بين اسر القرية 

وكانت قرية بطينة بمركز المحلة في محافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب الاعتداء علي سيدة متزوجة عشرينية بالضرب علي أيدي حماتها وأفراد أسرة زوجها وجرها من شعرها بشوارع القرية إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الزوجة يحمل رقم 46256 لسنة 2026م جنح مركز المحلة ضد زوجها وأفراد أسرته بالاعتداء بالضرب المبرح ونجاتها من الموت بأعجوبة عقب سحلها بشوارع قرية بطينة بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 

وتحركت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية لفحص فيديو متداول عبر السوشيال ميديا بخصوص واقعة الاعتداء سعيا في ضبط طرفي الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

اخبار محافظة الغربية اسرة زوجين المحلة تبادل الاتهامات جهات التحقيق مركز المحلة

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