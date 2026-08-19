مستقبل وطن: لقاء الرئيس السيسي وحفتر يؤكد ثوابت مصر لدعم استقرار ليبيا

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يعكس تمسك مصر بثوابتها تجاه دعم استقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها.

مصر تدعم مؤسسات الدولة الليبية

وقال عبد السميع إن الموقف المصري يقوم على دعم الحل السياسي والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإنهاء حالة الانقسام وتهيئة الأجواء أمام تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

الأمن القومي المصري والعربي في صدارة الأولويات

وأشار إلى أن التحرك المصري تجاه الأزمة الليبية ينطلق من اعتبارات الأمن القومي المصري والعربي، مع التأكيد على احترام خصوصية الشأن الداخلي الليبي ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة.

استقرار ليبيا.. مفتاح لأمن شمال أفريقيا

وأوضح أن استمرار التنسيق بين مصر والأطراف الليبية يكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن استقرار ليبيا يمثل عنصرًا مهمًا في أمن منطقة شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط.

رفض تقسيم ليبيا أو فرض حلول خارجية

وشدد عبد السميع على أن الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ورفض أي محاولات لفرض حلول من الخارج أو تكريس الانقسام يمثلان ركيزة أساسية في الرؤية المصرية، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية الليبية وتوحيد الجهود لبناء مؤسسات وطنية قوية.

القاهرة تواصل دعم المسار السياسي

واختتم بالتأكيد على استمرار مصر في دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الدولة الليبية، وصون المصالح المشتركة للشعبين المصري والليبي.