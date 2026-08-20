تستعد درجات الحرارة للارتفاع من جديد خلال الأيام المقبلة، بعد موجة الانخفاض التي تشهدها البلاد حاليًا، وسط استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، حيث كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد عودة الارتفاعات ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع المقبل.

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع الحرارة من جديد.. درجات الحرارة تصل لـ37 بالقاهرة

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يجعل الأجواء معتدلة خلال فترات الليل والصباح الباكر في أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق المفتوحة.

انخفاض درجات الحرارة اليوم

وأوضحت منار غانم أن البلاد تتأثر حاليًا بامتداد المرتفع الأزوري أو مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية أقل حرارة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهو ما ساهم في انخفاض درجات الحرارة مقارنة بالفترات الماضية، لتقترب من معدلاتها الصيفية المعتادة أو تقل عنها في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 34 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 36 درجة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بالحرارة بنحو درجتين إلى 4 درجات وفقًا لمعدلات الرطوبة من محافظة لأخرى.

طقس حار رطب على القاهرة

وأضافت أن الطقس اليوم يكون حارًا رطبًا على معظم مناطق شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على محافظات الصعيد، مع زيادة درجات الحرارة كلما اتجهنا جنوبًا.

ولفتت إلى ارتفاع نسب الرطوبة بصورة ملحوظة خلال ساعات الليل، لتتجاوز 90 و95% على المناطق المطلة على البحر المتوسط، بينما تتراوح في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 80 و85%.

نشاط الرياح يقلل الإحساس بالرطوبة

وأوضحت أن نشاط الرياح يساعد على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، خاصة في الأماكن المفتوحة، مشيرة إلى أن سرعات الرياح تتراوح اليوم بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب المحافظات، مع نشاط ملحوظ خلال فترات المساء، خاصة وقت المغرب.

تحذير لرواد البحر الأحمر وخليج السويس

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسبب نشاط الرياح، التي تصل سرعتها إلى 65 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3 أمتار.

وأكدت أن هذه الظروف تستدعي الحذر من أنشطة الصيد والملاحة البحرية والتنزه في تلك المناطق، بينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، بما يسمح بأعمال الصيد والملاحة والتنزه.

كما توقعت فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية، خاصة مطروح.

ارتفاع الحرارة يبدأ من الجمعة

وكشفت منار غانم أن انخفاض درجات الحرارة لن يستمر خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه اعتبارًا من غد الجمعة وعلى مدار الأسبوع المقبل، تعود تأثيرات منخفض الهند الموسمي، لتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات مقارنة بالمعدلات الحالية.

وتوقعت أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع المقبل بين 35 و37 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة.

وأكدت أن الارتفاعات المتوقعة لن تكون بنفس شدة موجات الحر السابقة، مشيرة إلى أن البلاد تقترب تدريجيًا من فصل الخريف، وبالتالي فإن الاتجاه العام لدرجات الحرارة سيكون نحو الانخفاض مع مرور الوقت، رغم حدوث ارتفاعات مؤقتة بحكم طبيعة فصل الصيف.