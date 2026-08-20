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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من شرم الشيخ.. افتتاح وحدة طب أسرة جديدة لتعزيز الرعاية الصحية بجنوب سيناء

المحافظ يفتتح وحدة طب الأسرة بشرم الشيخ
المحافظ يفتتح وحدة طب الأسرة بشرم الشيخ
ايمن محمد

افتتح اللواء  الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، في خطوة تستهدف دعم منظومة الرعاية الصحية الأولية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين، بما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، وقيادات الفرع، واللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من قيادات ومسئولي القطاع الصحي بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة ومرافقها المختلفة، التي جرى تجهيزها لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، وتضم صالة انتظار مجهزة ومكيفة، وعددًا من العيادات الطبية، وعيادة لطب الأسنان، ومعملًا للتحاليل الطبية، ووحدة لخدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، وغرفة للطوارئ، إلى جانب صيدلية لصرف الأدوية للمنتفعين.

واستمع المحافظ إلى شرح حول الخدمات الطبية التي تقدمها الوحدة، والتي تشمل الكشف الطبي وخدمات طب الأسرة، ومتابعة الحالات المرضية، وخدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، ورعاية الأمومة والطفولة، وطب الأسنان، والفحوصات المعملية، والتعامل مع الحالات الطارئة، وصرف الأدوية.

وأكد اللواء إسماعيل كمال أن افتتاح الوحدة يمثل إضافة جديدة إلى منظومة الرعاية الصحية بمدينة شرم الشيخ، ويعكس اهتمام الدولة بتطوير المنشآت الصحية وتوفير خدمات طبية متميزة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة أن يظل المواطن محورًا أساسيًا في تطوير منظومة الخدمات الصحية، مع الاهتمام بحسن الاستقبال، وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الطبية، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجههم.

كما حرص المحافظ، خلال جولته، على لقاء عدد من المنتفعين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا أهمية الاستجابة لملاحظاتهم والعمل على تطوير مستوى الخدمة بصورة مستمرة.

وأشاد المحافظ بجهود هيئة الرعاية الصحية وفرق العمل بالوحدة، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق، والارتقاء بمستوى الأداء، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم جهود الدولة في بناء منظومة صحية متطورة بالمحافظة. .

جنوب سيناء شرم الشيخ المحافظ يفتتح طب الأسرة الرعاية الصحية

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