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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

%23.1 ارتفاعاٌ في قيمة الصادرات المصرية لقطر خلال أول 5 شهور من 2026

الصادرات
الصادرات
آية الجارحي

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قطر لتسجل 64.8 مليون دولار خلال الـ 5 شهور الأولى من عام 2026 مقابل 52.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 23.1% .

 الواردات المصرية من قطر

بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من قطر لتصل إلى 7.6 مليون دولار خلال أول 5 شهور من العام الجاري مقابل 13.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 42.3%.

التبادل التجاري

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتبلغ 72.4 مليون دولار خلال الـ 5 شهور الأولى من عام 2026 مقابل 65.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 10%.

أهم عشر سلع صدرتها مصر إلى قطر

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قطر خلال الـ 5 شهور الأولى من عام 2026:

1. فواكه بقيمة 15.9 مليون دولار.

2. خضر ونباتات بقيمة 10.2 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 6.4 مليون دولار.

4. كاكاو ومحضراته بقيمة 6.4 مليون دولار.

5. محضرات خضر بقيمة 4.2 مليون دولار.

6. نحاس ومصنوعاته بقيمة 2.1 مليون دولار.

7. أثاث بقيمة 2.1 مليون دولار.

8. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 2.1 مليون دولار.

9. مصنوعات متنوعة بقيمة 1.7 مليون دولار.

10. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.6 مليون دولار.

أهم عشر سلع استوردتها مصر من قطر خلال الـ 5 شهور الأولى 

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3.1 مليون دولار.

2. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6 مليون دولار.

3. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 1.3 مليون دولار.

4. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 1.2 مليون دولار.

5. دراجات وأجزاؤها بقيمة 78.1 ألف دولار.

6. مراجل وآلات وأجهزة بقيمة 73.8 ألف دولار.

7. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 65.7 ألف دولار.

8. حيوانات حية بقيمة 56.4 ألف دولار.

9. أجهزة إشارة آلية بقيمة 37.6 ألف دولار.

10. مناطيد وبالونات بقيمة 19.7 ألف دولار.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات قطر التبادل التجاري

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