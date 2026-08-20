الوبائيات تضرب قطاع غزة ..إصابة 58 ألف شخص بالجدري

كشفت وزارة الصحة بغزة عن إنتشار وباء في القطاع بسبب تلوث المياه وأدى لإصابة 58 ألف شخص بالجدري.

وبيّنت صحة غزة في بيان لها أن ضحايا الحرب بلغ نحو 73 ألف شهيد بينهم نحو 21 ألف طفل إضافة لـ 174 ألف جريح حتى الآن.

وقالت : تم رفع الكم الهائل من الركام بالقطاع بشكل عشوائي قد يحول دون العثور على مفقودينا.

وطالبت صحة غزة بضرورة إدخال آليات ثقيلة للمساعدة على انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام.

كما دعت كذلك بإدخال معدات للوقاية من المواد الخطرة التي تواجهنا أثناء انتشال الجثامين.

وتواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة أوضاعًا شديدة الصعوبة، في ظل استمرار سقوط الشهداء والمصابين، بالتزامن مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات للتعامل مع الحالات المتزايدة.

الوضع الصحي داخل القطاع

وكشف الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، عن حجم الضغوط التي تتعرض لها المستشفيات، مؤكدًا أن الوضع الصحي داخل القطاع وصل إلى مرحلة مأساوية بسبب نقص الاحتياجات الأساسية.

وأوضح أن المستشفيات استقبلت أعدادًا من الشهداء والمصابين جراء الاستهدافات، بينما تعاني في الوقت نفسه من نقص كبير في أدوية أساسية ومستلزمات طبية، فضلًا عن احتياجات تشغيلية ضرورية لاستمرار تقديم الخدمة.

مدير صحة غزة يكشف تطورات الأوضاع الصحية

قال الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، إن القطاع الصحي يواجه ظروفًا بالغة الصعوبة نتيجة النقص الكبير في الموارد الطبية والمستلزمات الضرورية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء الاستهدافات الإسرائيلية.