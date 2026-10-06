مراد مكرم: الهند والصين عندهم 2 مليار نسمة.. بس معندهمش محمد صلاح

أثار الفنان مراد مكرم تفاعلًا بتعليقه على قيمة الإنجازات الفردية، مؤكدًا أن الكثافة السكانية لا تعني بالضرورة وجود نماذج استثنائية، مستشهدًا بالنجم المصري محمد صلاح.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الهند والصين عددهم حوالي 2 مليار نسمة، بس معندهمش محمد صلاح.. مش بالعدد يا عالم!».

وفي سياق آخر، فتح مراد مكرم النار بشأن أزمة خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، وغيابه عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، متسائلًا عن الشخص الذي قاد ما وصفه بالتمرد، ومن يقف وراء قرار اللاعب. وقال: «هنعرف مين اللي قاد هذا التمرد ومين اللي دفع له علشان يقعد في بيته»، مشيرًا إلى أن موقف بيزيرا تغير بشكل مفاجئ، بعدما كان يتواصل في بداية أغسطس مع زملائه ويسأل عن موعد معسكر الإعداد ويؤكد رغبته في العودة، قبل أن يغير موقفه بعد نحو أسبوعين ويعلن عدم رغبته في الرجوع.

وأضاف: «زي ما كل اللي قبل كده بان، ده كمان هيبان… الأيام بيننا»، مختتمًا حديثه بقوله: «لو كان الزمالك عطل على حد قبل كده، كان غياب بيزيرا عطله».



