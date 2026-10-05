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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل ينضم المعسكر المقبل؟ متحدث الرياضة يكشف عن مستقبل محمد صلاح مع المنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح
عادل نصار

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه تم عقد جلسة في اتحاد الكرة لاحتواء أزمات معسكر منتخب مصر الأخير.

وأضاف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الأجواء داخل منتخب مصر لم تصل إلى أزمة حقيقية ولكن هناك مشكلات في الأداء الإعلامي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن وزير الرياضة تحدث مع رئيس اتحاد الكرة عن أزمة محمد صلاح ومحمد الشناوي مع الكابتن حسام حسن.

وتابع محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن خلال حوار الوزير أمس مع هاني أبو ريدة تم التأكيد على أن كل الأمور مستقرة وكل اللاعبين متواجدين ومستقرين وعلى رأسهم اللاعب الدولي محمد صلاح، مشيرا إلى أن سنرى محمد صلاح مع المنتخب في المباريات المقبلة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن محمد صلاح أكد حرصه على التواجد مع منتخب مصر في المباريات المقبلة.
 

محمد صلاح وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي اتحاد الكرة

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