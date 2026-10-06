أخبار التوك شو| متحدث الرياضة يكشف عن مستقبل محمد صلاح مع المنتخب.. ورسالة نارية من أحمد موسى للاحتلال

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

نشأت الديهي: الإخوان وإسرائيل يلتقيان معًا في محاولة لتشويه انتصار أكتوبر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان وإسرائيل يلتقيان، في محاولة تشويه صورة انتصار حرب أكتوبر 1973، والتقليل من أثره في الوعي المصري والعربي.

هل ينضم المعسكر المقبل؟ متحدث الرياضة يكشف عن مستقبل محمد صلاح مع المنتخب

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه تم عقد جلسة في اتحاد الكرة لاحتواء أزمات معسكر منتخب مصر الأخير.

مصطفى بكري: تطورات اليمن تستهدف أمن المنطقة ومصر تملك جيشًا قويًا لحماية أمنها القومي

علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تطورات الحرب الدائرة في اليمن، مشيرًا إلى التحركات العسكرية التي تشهدها الساحة اليمنية، والدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للقوات اليمنية في مواجهة جماعة الحوثيين.

عمرو أديب ردا على مسئول إسرائيلي: لو فكرت تهاجم مصر مش هيكون في دولة إسمها إسرائيل

أكد الإعلامي عمرو أديب، بالتزامن مع الذكرى الـ53 لإنتصار أكتوبر، أن ذكريات الحرب لا تزال حاضرة بقوة لدى أبناء جيله، مستعيدًا تفاصيل تلك الفترة وما ارتبط بها من مشاهد عبور القوات المصرية وانتصارها في الحرب.

لميس الحديدي: الرئيس السيسي تحدث في ذكرى أكتوبر عن التحديات المعيشية للمصريين

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى السادس من أكتوبر هذا العام لفتت انتباهها لأنها لم تقتصر على الكلمات الرسمية المعتادة في ذكرى النصر، وإنما تحدثت أيضًا عن المشكلات الحالية والتحديات التي تواجه المصريين على المستويين الإقليمي والمحلي.

أحمد موسى: حصة مصر من مياه النيل لن تنقص.. والقانون الدولي يكفل حقوقها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حصة مصر من مياه النيل لن تتأثر، مشددًا على تمسك الدولة المصرية بحقوقها المائية، في ظل التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن ملف المياه وسد النهضة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «والله العظيم حصة مصر من المياه لن تنقص متر مكعب خالص».

محمد إبراهيم: اقتحام السجون في 2011 بدأ بجرافات وأسلحة.. وهروب 23 ألف مسجون

روى اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، كواليس اقتحام السجون خلال أحداث عام 2011، كاشفًا تفاصيل ما جرى داخل عدد من السجون خلال تلك الأحداث.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر قناة «صدى البلد»، إن اللواء عمر سليمان أبلغه بوجود عناصر من حماس وحزب الله عبرت الحدود خلال أحداث اقتحام السجون، مؤكدًا أنه تحرك لمعرفة تفاصيل الواقعة.

أحمد موسى يرد على مسئول إسرائيلي بشأن سيناء بصور الأسرى بالبيجامات

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر لن تسمح بالمساس بأراضيها أو الاقتراب من سيناء، مؤكدًا أن الدولة المصرية اليوم تمتلك من القوة ما يمكنها من حماية أمنها القومي، رغم حجم الضغوط التي تواجهها من مختلف الاتجاهات.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تعليقًا على تصريحات بتسلئيل سموتريتش بشأن مصر وسيناء: «لو تهور الكيان الصهيوني ستكون نهايته، وعلى أعتاب مصر تتحطم أطماع الطغاة».

حملات رقابية على الأسواق.. قرار عاجل من التموين بشأن أسعار الخبز الحر

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، مع التركيز على السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويأتي ملف الخبز في مقدمة أولويات الوزارة، مع التأكيد على ثبات سعر الرغيف وعدم المساس بوزنه، بالتزامن مع توفير احتياجات المخابز من الأقماح والدقيق لضمان انتظام الإنتاج.