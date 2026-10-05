أحمد موسى: حصة مصر من مياه النيل لن تنقص.. والقانون الدولي يكفل حقوقها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حصة مصر من مياه النيل لن تتأثر، مشددًا على تمسك الدولة المصرية بحقوقها المائية، في ظل التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن ملف المياه وسد النهضة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «والله العظيم حصة مصر من المياه لن تنقص متر مكعب خالص».

وأضاف: «معندناش وقت نرد على تصريحات آبي أحمد، هو عنده كوارث داخلية وخارجية»، مشيرًا إلى أن مصر تتابع تطورات ملف المياه وتتمسك بحقوقها.

وتابع موسى: «القانون الدولي يسمح لمصر بالدفاع عن حقوقها المائية»، مؤكدًا أن الحفاظ على الموارد المائية يمثل قضية أساسية بالنسبة للدولة المصرية.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية، مؤكدًا أن حصة مصر من مياه النيل تمثل قضية أمن قومي.