قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي «تنمية كلوب» بمدينة بدر
مؤسسة أبو العينين توقع بروتوكولا لدعم كبار السن بالتعاون مع صندوق رعاية المسنين
أحمد موسى: إثيوبيا تريد قاعدة عسكرية على البحر الأحمر وليس مركزًا تجاريًا.. فيديو
انهيارات واسعة للحوثيين| انشقاقات وفرار في صفوف الميليشيا.. ومصرع قيادي بارز
سماع دوي انفجارات شمال الرياض
أحمد موسى: الصهاينة والإخوان أعداؤنا.. وإحنا في ظرف صعب وهنعديه| فيديو
مش عايز يطلقها.. إنقاذ سيدة حاولت القفز من أعلى عقار بسبب زوجها في بولاق الدكرور
شبكات طرق ومشروعات تنموية.. رئيس جهاز تعمير سيناء: حجم أعمالنا 60 مليار جنيه منذ 2014
لدعم جهود التنمية بأفريقيا... تفاصيل لقاء وزير الخارجية لالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
وكر للتصنيع.. أمن الجيزة يداهم فيلا ويضبط متهمين يتاجرون في المخدرات بالشيخ زايد
أحمد موسى يرد على سموتريتش: إذا تهورت تل أبيب لن يكون هناك كيان إسرائيلي
رجَّعناكم بـ«الكستور».. أحمد موسى عن تصريحات سموتريتش: إسرائيل عارفه درس 73 كان شكله إيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يرد على مسئول إسرائيلي بشأن سيناء بصور الأسرى بالبيجامات

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر لن تسمح بالمساس بأراضيها أو الاقتراب من سيناء، مؤكدًا أن الدولة المصرية اليوم تمتلك من القوة ما يمكنها من حماية أمنها القومي، رغم حجم الضغوط التي تواجهها من مختلف الاتجاهات.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تعليقًا على تصريحات بتسلئيل سموتريتش بشأن مصر وسيناء: «لو تهور الكيان الصهيوني ستكون نهايته، وعلى أعتاب مصر تتحطم أطماع الطغاة».

وتابع: «الـ120 مليون مصري يموتوا كلهم وهما بيدافعوا عن مصر، وإسرائيل ستدفع ثمنًا غاليًا إذا أقدمت على أي خطوة تهدد الأمن القومي المصري».

واستعرض موسى خلال الحلقة مقاطع فيديو من حرب أكتوبر 1973، تضمنت مشاهد لأسر جنود إسرائيليين على يد القوات المصرية، في استحضار لمشاهد الانتصار المصري خلال الحرب.

وأشار إلى أن تصريحات سموتريتش بشأن الاستيلاء على سيناء لا يمكن فصلها عن أهمية الحفاظ على الأرض المصرية وسيادتها، مؤكدًا: «أي شبر من سيناء لن تستطيع الاقتراب منه أنت أو بلدك أو أي بلد في الدنيا».

وأضاف: «اللي حصل عمره ما هيتكرر تاني، ولكن إحنا دعاة سلام»، مشددًا على أن مصر لا تسعى إلى الحرب، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بالمساس بأراضيها أو أمنها القومي.

وأكد موسى أن مصر اليوم دولة قوية رغم حجم الضغوط في جميع الاتجاهات، مستشهدًا بما وصفه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تحقيق الانتصار في حرب أكتوبر 1973.

أحمد موسى علي مسئوليتي صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن مفاجأة للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة

ترشيحاتنا

المتهم

يحرض على الفجور.. ضبط شاب ارتدى ملابس نسائية فى فيديوهات على السوشيال ميديا

الحريق

بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق في برج سكني بالفيوم

رئيس مباحث مركز طهطا

مخدرات وسلاح وفلوس.. كواليس سقوط «التوهامي» في قبضة مباحث مركز طهطا

بالصور

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. إطلالة تخطف الأنظار

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الرهان الرابح في كواليس القدر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الفيوم بين إشراقات الأنبياء.. سحر الأسطورة ولغز السراديب المفقودة

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أزمة السولار في العالم بين مخزونات النفط وسلاسل الإمدادات

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: من خط بارليف إلى حصون الوعي

المزيد