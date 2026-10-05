أحمد موسى يرد على مسئول إسرائيلي بشأن سيناء بصور الأسرى بالبيجامات

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر لن تسمح بالمساس بأراضيها أو الاقتراب من سيناء، مؤكدًا أن الدولة المصرية اليوم تمتلك من القوة ما يمكنها من حماية أمنها القومي، رغم حجم الضغوط التي تواجهها من مختلف الاتجاهات.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تعليقًا على تصريحات بتسلئيل سموتريتش بشأن مصر وسيناء: «لو تهور الكيان الصهيوني ستكون نهايته، وعلى أعتاب مصر تتحطم أطماع الطغاة».

وتابع: «الـ120 مليون مصري يموتوا كلهم وهما بيدافعوا عن مصر، وإسرائيل ستدفع ثمنًا غاليًا إذا أقدمت على أي خطوة تهدد الأمن القومي المصري».

واستعرض موسى خلال الحلقة مقاطع فيديو من حرب أكتوبر 1973، تضمنت مشاهد لأسر جنود إسرائيليين على يد القوات المصرية، في استحضار لمشاهد الانتصار المصري خلال الحرب.

وأشار إلى أن تصريحات سموتريتش بشأن الاستيلاء على سيناء لا يمكن فصلها عن أهمية الحفاظ على الأرض المصرية وسيادتها، مؤكدًا: «أي شبر من سيناء لن تستطيع الاقتراب منه أنت أو بلدك أو أي بلد في الدنيا».

وأضاف: «اللي حصل عمره ما هيتكرر تاني، ولكن إحنا دعاة سلام»، مشددًا على أن مصر لا تسعى إلى الحرب، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بالمساس بأراضيها أو أمنها القومي.

وأكد موسى أن مصر اليوم دولة قوية رغم حجم الضغوط في جميع الاتجاهات، مستشهدًا بما وصفه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تحقيق الانتصار في حرب أكتوبر 1973.