دماغ رجالة.. مراد مكرم يناقش 10 قضايا اجتماعية في 3 حلقات أسبوعيًا

كشف الفنان والإعلامي مراد مكرم عن تفاصيل برنامجه الجديد «دماغ رجالة»، والمقرر انطلاق عرضه في الأول من نوفمبر المقبل، عبر فضائية “النهار”، مؤكدًا أن البرنامج يحمل طابعًا اجتماعيًا مختلفًا عن الأعمال التي قدمها من قبل.

وقال مراد مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن «دماغ رجالة» يناقش عددًا من الموضوعات التي تهم الرجال بشكل خاص، إلا أن البرنامج موجه للسيدات أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القضايا التي سيطرحها البرنامج والتي تهم أفراد الأسرة والمجتمع بشكل عام.

وتابع أن البرنامج سيُعرض 3 أيام أسبوعيًا، وتتضمن حلقاته مناقشة 10 أفكار رئيسية، في إطار اجتماعي يعتمد على طرح القضايا والموضوعات المختلفة ومناقشتها من زوايا متعددة.

يطرح موضوعات قريبة من حياته اليومية

وأكد مراد مكرم أن البرنامج سيكون مختلفًا بشكل كبير عما قدمه سابقًا، سواء من حيث طبيعة الموضوعات أو طريقة تناولها، لافتًا إلى أنه يسعى لتقديم محتوى اجتماعي جديد يجذب الجمهور ويطرح موضوعات قريبة من حياته اليومية.