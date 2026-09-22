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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو منسي: مهرجان الجونة يثبت كل عام قدرته على التطور والنجاح.. ونمنح الشباب مساحة أكبر

عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي
عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي

أكد عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، أن المهرجان يثبت عامًا بعد آخر قدرته على التغيير والتطور وتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن القائمين عليه حرصوا خلال الفترة الماضية على تغيير الصورة الذهنية التي كانت موجودة عن المهرجان في بداياته.

وقال منسي، خلال تصريحات له على هامش المهرجان، عبر فضائية “النهار”، إن مهرجان الجونة السينمائي حرص على منح الشباب مساحة كبيرة للمشاركة في فعالياته، سواء من المنتجين أو المخرجين، مؤكدًا أهمية دعم الأجيال الجديدة وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في صناعة السينما.

وأضاف أن القائمين على المهرجان يؤمنون بدوره وأهميته في دعم صناعة السينما، لافتًا إلى أن المنطقة تمر بمرحلة فارقة في ظل الصراعات والأحداث التي تشهدها، وهو ما يجعل الاستمرار في إقامة المهرجان ودعم السينما أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأوضح منسي: «إحنا في لحظة فارقة في المنطقة، وفي وسط الصراعات حاسين بأهمية إننا نكمل أكتر من أي وقت»، مؤكدًا أن المهرجان يسعى إلى مواصلة دوره في دعم صناع السينما وخلق مساحات جديدة للحوار والتواصل.

 دعم الحركة السينمائية والثقافية

وكشف المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عن هوية جديدة للمهرجان، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على إقامة مهرجان سينمائي سنوي، وإنما التحول إلى منصة ثقافية تعمل على مدار العام، بما يعزز دور المهرجان في دعم الحركة السينمائية والثقافية.

عمرو منسي مهرجان الجونة السينمائي النجاح الصورة الذهنية المهرجان

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