مكتب نتنياهو: تل أبيب لم توافق على نشر قوات دولية على الأراضي المحتلة

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل.



كما نفى مكتب نتنياهو التقارير التي تفيد بأن إسرائيل وافقت على نشر قوات دولية في غزة.



وأبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بأنها تعتزم تخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة حفظ السلام المقترحة في قطاع غزة، في أول تمويل أمريكي كبير ضمن خطتها لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.

كما أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بأنها ستوفر 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والتكاليف التشغيلية لقوة الاستقرار الدولية المقترحة.

كما ستخصص نحو 6.3 مليون دولار لإعادة استخدام مركبات مدرعة أميركية لدعم القوة، وفق "رويترز".

يذكر أن الرئييالأمريكي دونالد ترامب كان أنشأ "مجلس السلام" للإشراف على خطته الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة إعمار القطاع المدمر.

فيما تتضمن خطته تصوراً بنشر قوة حفظ السلام في غزة لتأمين المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة، ودعم عمليات إيصال المساعدات.