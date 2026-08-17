مكتب نتنياهو: الاتفاق مع مجلس السلام على نزع سلاح حماس قبل إعادة إعمار غزة

افاد مكتب رئيس حكومةالاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه تم الاتفاق مع مجلس السلام على نزع سلاح حماس قبل أي إعادة إعمار بقطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، علّق مصدر في مجلس السلام على الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار مسؤولي المجلس وكبير مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صهره جاريد كوشنر، قائلاً: "عرضت إسرائيل مخاوفها الأمنية بشكل احترافي، ويتعامل المجلس مع هذا الأمر بجدية بالغة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت .

وأضاف المصدر أن الجميع يتفق على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح حماس بالكامل وإخضاعها لحكمها، ونزع سلاح غزة بالكامل، وبعد ذلك فقط الانسحاب الإسرائيلي الكامل.