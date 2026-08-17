نتنياهو يدرس إعادة موشيه كحلون إلى المشهد السياسي بمنصب رفيع

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس عرض منصب رفيع على وزير المالية الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب «كولانو» السابق، موشيه كحلون، في إطار توجه لتكليفه بملف الشؤون الاجتماعية والاقتصادية.

وشوهد كحلون في مدينة حيفا لدى وصوله للإدلاء بصوته في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، فيما تدور مناقشات خلف الكواليس بين المقربين من نتنياهو بشأن إمكانية عودته إلى العمل السياسي وتوليه منصبًا حكوميًا بارزًا.

وبحسب التقارير، أجرى حزب الليكود خلال الأيام الأخيرة استطلاعات للرأي بشأن أزمة غلاء المعيشة، وأظهرت النتائج أن كحلون هو الشخصية الأكثر ارتباطًا بهذا الملف لدى الجمهور.

وفي المقابل، نقلت التقارير عن مقربين من كحلون أنه لم يحسم بعد موقفه من العودة إلى الحياة السياسية، رغم الاتصالات والمباحثات الجارية بشأن إمكانية توليه منصبًا رفيعًا في الحكومة.