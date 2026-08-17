لتنفيذ خطة السلام بشأن غزة.. كوشنر يلتقي نتنياهو اليوم

يلتقي جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص، اليوم الاثنين، في إسرائيل بنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدماً في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة التي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الآن.

وتأتي زيارة كوشنر لإسرائيل في ظل تحفظات إسرائيلية على الخطة الأميركية، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حماس وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية.

و عقد كوشنر لقاءً مع الوسطاء باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والممثل الأعلى لغزة نيكولاي ميلادينوف؛ لبحث الإجراءات اللازمة للإسراع في بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

و جاء ذلك في ظل موافقة حركة حماس على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية، فيما برزت خلافات إسرائيلية بشأن بعض بنودها، الأمر الذي دفع الوسطاء إلى تكثيف اتصالاتهم لتجاوز نقاط الخلاف ووضع آليات واضحة وقابلة للتحقق لتنفيذ الالتزامات المتبادلة.

و أكد الوسطاء (مصر وتركيا وقطر) دعمهم للجهود الأمريكية الهادفة إلى إرساء الاستقرار والهدوء بقطاع غزة، محذرين من أي مساعٍ لتقويض النجاح المحقق حتى الآن في تنفيذ قرارات اتفاق شرم الشيخ.