بوليسيتش: أريد البقاء في ميلان وتجديد العقده

أكد اللاعب الدولي الأمريكي، كريستيان بوليسيتش، إن تسجيله أول هدف له مع ناديه في عام 2026 كان بمثابة "راحة كبيرة"، وأنه يريد البقاء في نادي إيه سي ميلان وسط مفاوضات جارية بشأن تجديد عقده.

معاناة بوليسيتش

عانى بوليسيتش هذا العام من صعوبة التهديف، وجميع أهدافه العشرة مع ميلان في الموسم الماضي جاءت قبل شهر يناير، لكنه أنهى فترة صيامه التهديفي بفوزه 3-0 على ليتشي في 20 سبتمبر، في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.

وتم استبعاد بوليسيتش، أفضل لاعب أمريكي، من قائمة المنتخب الأمريكي لأربع مباريات ودية، حيث كان لاعب خط الوسط قد عاد مؤخرًا من الإصابة وتعرض لكدمة في العظام بالإضافة إلى كسور دقيقة في عظمي الساق والشظية عندما خرجت الولايات المتحدة من كأس العالم بخسارة أمام بلجيكا في يوليو.

وقال بوليسيتش: "نعم، لقد كان تسجيل هدف بمثابة راحة كبيرة لي بالتأكيد. لقد مر وقت طويل على ميلان، لذلك كان شعوراً رائعاً حقا".

وأضاف: "كانت بداية الموسم غريبة بعض الشيء بالنسبة لي - بالطبع، أريد دائما أن ألعب، ليس الأمر أنني غاضب حقا، لكنني أريد دائماً أن ألعب.، لقد استعدت مستواي الآن، كنت أتعافى أيضا من الإصابة، لذا أشعر الآن أنني بحالة جيدة، وآمل أن أتمكن من اللعب أكثر قليلا أيضاً.

واستمر عن التعود على مدرب جديد بعدما حل روبن أموريم محل ماسيميليانو أليجري المقال في فترة ما قبل الموسم: "كانت الأشهر الأولى جيدة، فقد عملت معه وتعرفت على أسلوبه في اللعب وكيف سنلعب، تربطني به علاقة رائعة حتى الآن، وأنا أستمتع بوقتي معه".

ينتهي عقد بوليسيتش بنهاية الموسم، على الرغم من أن ميلان لديه خيار التمديد لسنة أخرى.

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن ميلان حريص على تمديد عقد بوليسيتش مع النادي حتى عام 2031، وكان لاعب خط الوسط متحفظًا بشأن الحديث عن التفاصيل، واكتفى بالاعتراف ضاحكا بأنه يجري محادثات مع النادي.

وأتم بوليسيتش: "لا يسعني إلا أن أقول إنني سعيد للغاية في ميلان الآن، وسأبقى كذلك في المستقبل القريب، لذا، نعم، لا أفكر في تجديد العقد، لكنني سعيد جدًا هنا، وأريد البقاء في ميلان".