الاتحاد العربي يدعم إنفانتينو قبل انتخابات الفيفا

أعرب الاتحاد العربي لكرة القدم عن دعمه لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في جدة أمس الخميس.

وشهد الاجتماع حضور رؤساء الاتحادات العربية بما في ذلك قطر والمغرب، المشارك في استضافة كأس العالم 2030، اللذان أعلنا في أغسطس الماضي دعمهما لإنفانتينو.

ويواجه إنفانتينو، الذي يسعى لإعادة انتخابه في مارس المقبل، معارضة متزايدة منذ محاولته في يوليو بيع حصة في بطولات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم، وهو المقترح الذي أجبر على التراجع عنه لاحقا.

دعم إنفانتينو

وفي بيان صدر عقب اجتماع مجلس الإدارة 81 أمس، رحب الاتحاد العربي، الذي يمثل 22 اتحادا عربيا لكرة القدم، بالجهود التي يبذلها الفيفا لتعزيز التعاون مع الهيئات الكروية الوطنية والإقليمية والقارية.

كما أعلن الاتحاد عن دعمه لإنفانتينو، قائلا إن السويسري "عزز وحدة مجتمع كرة القدم العالمي".

ويأتي هذا البيان بعد أن أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الذي يمثل ثمانية اتحادات وطنية، دعمه لإنفانتينو يوم الثلاثاء الماضي.

ويوم الأربعاء، أصبح الاتحاد السويسري لكرة القدم أحدث اتحاد ينسحب من دعم ترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه. وتعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بتقديم مرشح منافس قبل الموعد النهائي المحدد في نوفمبر.

وفي الأسبوع الماضي، وجه إنفانتينو رسالة إلى الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211 اتحادا وطنيا، اقترح فيها إجراء مراجعة مستقلة لعمليات اتخاذ القرار في الفيفا.