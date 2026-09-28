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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سفير مصر في جنوب السودان: إنفانتينو افتتح ملعب جوبا.. ومطابق لمعايير فيفا

إنفانتينو
إنفانتينو
ميرنا محمود

أكد حازم ممدوح فوزي، سفير مصر لدى دولة جنوب السودان، أن ملعب جوبا الذي يستضيف مباريات منتخب مصر، استوفى جميع معايير السلامة والأمان المعتمدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح السفير، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الملعب شهد اهتمامًا كبيرًا من جانب المسؤولين، مشيرًا إلى أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سبق أن افتتح الملعب في جنوب السودان.

وشدد فوزي على أن الملعب جرى تجهيزه وفق الاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن سلامة اللاعبين والجماهير خلال المباريات الرسمية.

حازم ممدوح فوزي سفير مصر لدى دولة جنوب السودان منتخب مصر فيفا إنفانتينو

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