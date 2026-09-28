سفير مصر في جنوب السودان: إنفانتينو افتتح ملعب جوبا.. ومطابق لمعايير فيفا

أكد حازم ممدوح فوزي، سفير مصر لدى دولة جنوب السودان، أن ملعب جوبا الذي يستضيف مباريات منتخب مصر، استوفى جميع معايير السلامة والأمان المعتمدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح السفير، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الملعب شهد اهتمامًا كبيرًا من جانب المسؤولين، مشيرًا إلى أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سبق أن افتتح الملعب في جنوب السودان.

وشدد فوزي على أن الملعب جرى تجهيزه وفق الاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن سلامة اللاعبين والجماهير خلال المباريات الرسمية.