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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سفير مصر في جنوب السودان: نثق في قدرة المنتخب على تحقيق الفوز.. وكنت أتمنى تواجد صلاح

منتخب مصر
منتخب مصر
ميرنا محمود

أكد السفير حازم ممدوح فوزي، سفير مصر في دولة جنوب السودان، أن الأجواء في البلاد جيدة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة حاليًا تبلغ نحو 32 درجة مئوية، وذلك قبل مواجهة المنتخب المصري.

وقال السفير حازم ممدوح، في تصريحات هاتفية لبرنامج «مودرن سبورتس» تقديم الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «Modern MTI»: «الأجواء في جنوب السودان جيدة، ودرجة الحرارة تبلغ 32 درجة مئوية».

وأضاف: «الملعب الذي يستضيف المباراة تبلغ سعته الجماهيرية نحو 7 آلاف متفرج، وكرة القدم ليست الرياضة صاحبة الشعبية الأولى في جنوب السودان».

وتابع سفير مصر في جنوب السودان: «نثق في المنتخب المصري وقدرته على تحقيق الفوز، ونتمنى له التوفيق خلال المباراة».

واختتم تصريحاته قائلًا: «محمد صلاح يتمتع بشعبية كبيرة جدًا في مختلف أنحاء العالم، وكنت أتمنى تواجده مع بعثة المنتخب المصري في جنوب السودان».

منتخب مصر جنوب السودان حازم ممدوح المنتخب المصري مودرن سبورتس

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