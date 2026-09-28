أرمينيا وليتوانيا تبحثان قضايا التعاون الثنائي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي

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أعلن مجلس الأمن الأرميني اليوم الإثنين، أن أمين مجلس الأمن ألين سيمونيان عقد اجتماعًا بسفير جمهورية ليتوانيا لدى يريفان أندريوس بولاكوس؛ لبحث قضايا التعاون الثنائي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر المكتب الصحفي لمجلس الأمن الأرميني - في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - أن المحادثات بين الجانبين ركزت على مختلف قضايا التعاون الثنائي والمصالح المشتركة بين البلدين.

كما أشار البيان إلى أن الجانبين بحثا معًا تطوير العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب التطورات الإقليمية في المنطقة.