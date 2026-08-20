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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

316 مخالفة.. «حماية المنافسة» يواصل التصدي للممارسات المقيدة لحرية الاختيار

جهاز المنافسة
جهاز المنافسة
ولاء عبد الكريم

يواصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جهوده لرصد الممارسات المخالفة ومتابعة الأسواق، بما يستهدف حماية المنافسة وضمان حق المستهلكين في الاختيار، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وكشف الجهاز عن رصد 316 مخالفة، في إطار الجهود المبذولة لمتابعة الأسواق والتعامل مع الممارسات التي قد تؤثر على المنافسة وتحد من حرية الاختيار.

متابعة سوق الزي المدرسي

ويولي جهاز حماية المنافسة اهتمامًا خاصًا بمتابعة سوق الزي المدرسي، ورصد أي ممارسات من شأنها التأثير على آليات المنافسة أو تقييد خيارات أولياء الأمور والطلاب.

وتأتي هذه الجهود بهدف ضمان سوق أكثر عدالة وتكافؤًا، بما يحمي حق المستهلك في الاختيار ويعزز المنافسة بين مقدمي السلع والخدمات.

حماية حق المستهلك

ويستمر الجهاز في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة، في إطار دوره الرقابي الهادف إلى دعم بيئة اقتصادية عادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد الجهاز أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي ممارسات قد تحد من المنافسة أو تؤثر على حرية الاختيار، بما يساعد على سرعة رصد المخالفات والتعامل معها.

طرق الإبلاغ عن المخالفات

يمكن للمواطنين التواصل مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للإبلاغ عن أي ممارسة قد تؤثر على المنافسة، من خلال الخط الساخن 15157 أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهاز لتعزيز وعي المواطنين بحقوقهم ودعم مشاركتهم في حماية المنافسة، بما يساهم في تحقيق أسواق أكثر عدالة وشفافية.

المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مخالفات المنافسة

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