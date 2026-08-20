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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يحافظ على مكاسبه مع تشديد واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران

النفط يحافظ على مكاسبه مع تشديد واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران
النفط يحافظ على مكاسبه مع تشديد واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران
أ ش أ

 حافظت أسعار النفط ، اليوم الخميس ، على سلسلة مكاسب امتدت لـ4 جلسات متتالية، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة جديدة من الإجراءات تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، في تصعيد للضغوط الاقتصادية على طهران.

وتداول خام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، دون مستوى 92 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفع بأكثر من 5% خلال الجلسات الـ4 السابقة، بينما اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أكتوبر من 84 دولارًا للبرميل.

وقال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الإجراءات الجديدة «ستكون حربًا اقتصادية وعزلًا على نطاق غير مسبوق»، مضيفًا أن ذلك سيكون بمثابة «يوم إنزال اقتصادي»، وأن الولايات المتحدة تحتاج إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها.

وأضاف أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بمساعدة إيران ستواجه «عواقب اقتصادية هائلة»، من دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة تلك العواقب. كما دعا إلى وقف أنشطة تشمل التهريب وتحويلات الأموال وشركات الصرافة وسجلات السفن المرتبطة بإيران.

وارتفعت أسعار النفط بقوة هذا العام منذ اندلاع الصراع بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار المواجهة بين الجانبين حول مضيق هرمز.

ويهدد أحدث تحرك للإدارة الأمريكية ضد إيران بتصعيد التوترات مع الدول التي تشتري النفط الإيراني، وفي مقدمتها الصين؛ وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، انتقلت إدارة ترامب تدريجيًا من بحث الخيارات العسكرية ضد إيران إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية عليها. ومع استمرار القوات الأمريكية في فرض حصار بحري على موانئ الجمهورية الإسلامية، ظهرت أيضًا مؤشرات على استمرار تهريب بعض شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز رغم التهديدات التي تواجه حركة الملاحة.

وجاء إعلان ترامب بعد يوم واحد من إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة قطع جميع العلاقات الاقتصادية مع طهران، بعدما اتهمت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على أراضيها.

وتعد الإمارات مركزًا ماليًا وتجاريًا رئيسيًا للإيرانيين، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عزلة الاقتصاد الإيراني.

وتراجع سعر خام برنت لتسليم أكتوبر بنسبة 0.1% إلى 91.53 دولارًا للبرميل؛ وانخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أكتوبر بنسبة 0.1% إلى 84.34 دولارًا للبرميل.

مضيق هرمز أسعار النفط سلسلة مكاسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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