محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الجمعة.. ويؤكد: حريص على التواصل مع الناس





أدى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، صلاة الجمعة بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد يوسف غيط، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية، وسط جموع غفيرة من المصلين.

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان «حق الطريق»، وتناولت أهمية الالتزام بآداب الطريق في الإسلام، والحفاظ على النظافة العامة، واحترام حقوق المارة، وعدم إيذائهم، والالتزام بالنظام العام، باعتبارها سلوكيات تجسد القيم الدينية والأخلاقية، وتسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ التماسك المجتمعي.

وعقب انتهاء الصلاة، حرص محافظ جنوب سيناء على مصافحة المواطنين، وتبادل الحديث معهم، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع أبناء المحافظة يمثل نهجًا ثابتًا، وأن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على تلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات، ودعم جهود التنمية الشاملة في مختلف مدن .